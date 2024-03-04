ضبط طن دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالمخابز والانشطة التموينية.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز أبشواي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

تحرير 19 مخالفة ضد أصحاب المخابز والتجار في حملة تموينية بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز وعددا من المنافذ بنطاق مركز أبشواي، وتمكنت من ضبط عدد 20 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية طن دقيق مدعم ومخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير عدد 19 محضرا عبارة عن بيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم، وتغيير مواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة أبشواي، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.