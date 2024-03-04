تحرير ٤٩ محضر مخالفة لمخابز السنبلاوين في حملة " الفجر "

أبرزها نقص أوزان وإنتاج خبز غير مطابق

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية حملة مفاجئة فجر اليوم على مخابز المدينة والقرى التابعة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 49 محضرا للمخابز تضمنت العديد من المخالفات .

مطابقة الخبز

وأكد قابيل أن التفتيش المفاجئ فجراَ على مخابز مدينة السنبلاوين والقرى التابعة جاء للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وللوقوف على مطابقة الخبز للوزن والمواصفات المقررة قانوناَ بحضور لجنة من إدارة التموين بالسنبلاوين ومفتشي الإدارة الصحية .

محاضر منوعة

وأشار قابيل إلى أنه تم تحرير عدد ٤٩ محضر مخالفة متنوع تضمنت تحرير١٠ محاضر نقص في الموازين وعدد ٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ١٠ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش كما تم تحرير١٣ محضر عن طريق مفتشي الإدارة الصحية طبقا للقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ وذلك لعدم وجود شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ، كما تم تحرير 14 محضر طبقا للقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧ وذلك وجود نقص في الاشتراطات الصحية والنظافة .

تغير في الخواص

وأضاف قابيل بأنه تم إعدام حوالي عدد ٥ كجم ملح طعام للتغير في الخواص والتكتل مؤكداً على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية على المخابز بالتنسيق مع التموين والجهات المعنية بذلك داخل نطاق مركز ومدينة السنبلاوين وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه .

حضر الحملة إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ومدير العلاقات العامة حسن المنزلاوي ومدير إدارة التموين بالسنبلاوين أشرف عيسى ومفتشي إدارة التموين محمد محمود ورفعت مراد وأيضا مفتشي الإدارة الصحية بالسنبلاوين محمد رمضان وأشرف عبدالله.

رقابة مستمرة على المخابز