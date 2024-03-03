أمير قطر وملك البحرين يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى، خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ تميم من الملك حمد، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وفي السياق، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه بحث مع الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - "بحثت اليوم مع رئيس نيجيريا أحمد تينوبو سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بيننا، بما يعزز المصالح المشتركة ويفضي إلى بناء شراكات ثنائية متعددة"، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون الذي يستثمر كل الفرص والإمكانات للبلدين لما فيه خير الشعبين.