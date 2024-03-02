نيمار يحضر فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١ ٢٠٢٤

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال السعودي علي حضور جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١ ٢٠٢٤ ، حيث تجمع عدد كبير من محبي اللاعب البرازيلي حوله من أجل التقاط الصور معه.

وينطلق اليوم السباق التاريخي للذكرى العشرين لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لموسم 2024، وذلك من خلال الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2024، وذلك على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط» اليوم السبت.

وسيُضيء سباق الذكرى العشرين سماء البحرين اليوم ، بينما ستفتح حلبة البحرين الدولية أبوابها خلال اليوم للجماهير من حيث ستزدحم حلبة البحرين الدولية بجدول حافل من السباقات الدولية والإقليمية والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية، حيث يعتبر أكبر حدث رياضي واجتماعي وترفيهي واقتصادي في الشرق الأوسط.

وحرص نيمار دا سيلفا على حضور مباراة فريقه أمس أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين من أجل تدعيمه.

ويذكر أن نادي الهلال فاز على نظيره الاتحاد مساء أمس ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين بنتيجة 3-1.