شوشة يؤكد علي إهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء

أكد اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأشار المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، إلي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الدولة ساهمت في انتعاش الاقتصاد.

وقال المحافظ أن وزير التموين والتجارة الداخلية صدق علي صرف 5 كيلو دقيق للمواطنين بشمال سيناء بالسعر الرسمي،موجها بتفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع الجهات المعنية ،والتوسع في إقامة الشوارد لبيع المنتجات والسلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية.

أعلن المحافظ عن إنشاء معرض لبيع المنتجات السيناوية خلال إحتفال المحافظة بالعيد القومي للمحافظة في 25 ابريل المقبل،واضافة أصناف جديدة للمعرض مثل السجاد والذي يتم تدريب مجموعة من السيدات بشمال سيناء علي صناعته.

وجه المحافظ الشكر إلي وزارة التضامن الاجتماعي علي الجهود المبذولة في خدمة أبناء سيناء ،حيث صدقت مؤخرا علي دعم شمال سيناء ب 5 سيارات فنطاس لنقل المياه.

وجه المحافظ جميع جهات الإسناد بعدم صرف أي مستحقات للمقاولين إلا بعد سداد التأمينات الاجتماعية اللازمة ،بجانب إصلاح التلفيات التي يقوم بها قائدي السيارات في أعمدة الإنارة أو بلدورات الأرصفة علي نفقة قائدي السيارات ،مع عدم التعامل مع المدينين للدولة ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ علي مرافق الدولة.

شدد المحافظ علي إزالة أي مخلفات أو تعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعترضين علي الإزالة والمقاول ومصادرة المعدات المستخدمه في البناء المخالف،وفرض هيبة الدولة،مؤكدا علي تطبيق قانون التصالح الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية،محذرا من اي عشوائيات.

وجه المحافظ أعضاء المجلس التنفيذي برفع كفاءة وصيانة وإصلاح المركبات والسيارات الخاصة بمختلف الجهات،بعد صدور قرار من وزارة التخطيط بحظر شراء سيارات جديدة

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة وعدم التأخير.