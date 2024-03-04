ندوة تثقيفية حول قوانين العمل والطفل ومخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، من خلال مكتب عمل المرج، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وقانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وذلك بمقر معهد عبدالله رفاعي الأزهري، حيث تناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص ومواد قانون الطفل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال، والمهن المحظور العمل بها والتى تعرض حياة الأطفال للخطر، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع الاقتصاد القومى، وأضاف مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل لابد من معرفة كافة الحقوق والواجبات للطرفين، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب.