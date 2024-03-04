اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي

التقى النائب خالد عيش نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى أمس من إقرار 11 مادة منهم 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.



و قال النائب خالد عيش : القانون بشكلة القديم مر عليه أكثر من 24 عامًا وهي فترة طويلة، ومن منطلق اهتمام الجمهورية الجديدة وحرصها علي وصول الدعم لمستحقيه، هذا الي جانب التطورات التي حدثت ويجب أن يتناولها القانون في ثوبة الجديد وأبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.

وأضاف، الجمهورية الجديدة وضعت الفئات الاولي بالرعاية نصب أعينها وغير القادرين وسكان المناطق النائية الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.