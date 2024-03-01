قررت نيابة الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة ، في واقعة حادث إصابة 8 عمال في اصطدام سيارتين نقل كانوا يستقلونها، وهم في طريقهم إلى مقر عملهم بالقرب من الصف.

قرارات جديدة في واقعة إصابة 8 عمال في اصطدام سيارتين نقل بالصف

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على قائدى السيارتين المتسببتين فى الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى نفق "الودي" بمركز الصف.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص اصطدام سيارتين نقل محملتين بعدد من العمال تجاه بني سويف، وأسفر الحادث عن 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي، وجنبت المرور آثار الحادث نهر الطريق.

انتحار أربعيني قفزا من الطابق الرابع بأكتوبر

وفي واقعة أخري ، صرحت نيابة الجيزة ، بدفن جثة أربعيني حاصل على بكالوريوس تجارة، ألقي بنفسه من الطابق الرابع من شرفة مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر، بسبب البطالة.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وإفادة شقيق المتوفي بأن الأخير كان يمر بأزمة نفسية كونه عاطلًا ما أدى لإقدامه على ما فعل.

البداية كانت بتلقي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إخطارًا بسقوط شاب من علو بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، حيث قالت أسرته إنه تخلص من حياته إثر مروره بأزمة نفسية حادة قبل ٣ سنوات، لأنه دون عمل.