تشغيل عيادات أسنان المستشفيات والوحدات الصحية أيام الجمعة في كفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، تشغيل عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة أيام الجمعة من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وذلك لزيادة الأوقات التى تقدم فيها الخدمة للمرضى.

قال محافظ كفرالشيخ، أن القرار يهدف إلى تقديم خدمات طب الأسنان للمرضى بشكل أفضل، وتخفيف العبء عنهم، خاصة فى ظل إحتياج المرضى إلى هذه الخدمات، مؤكدًا على توفر خدمات طب الأسنان فى جميع مستشفيات كفرالشيخ.

و أضاف بأن ذلك يأتي فى إطار إهتمام الدولة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة أوقات تقديم الخدمات للإرتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الدكتور محمد شقويرأن هناك العديد من أنواع خدمات طب الأسنان، بما فى ذلك الحشو، والقلع، والتبييض، وزراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، مشيدًا بدوره فى علاج العديد من الحالات، بما فى ذلك تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان، ومشاكل الفك.