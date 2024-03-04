خطوة رائدة لتمكين المرأة الريفية ..مراحل مبادرة "بنت الريف"

أطلق مركز البحوث الزراعية مبادرة "بنت الريف" بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة في 16 محافظة.

تأتي هذه المبادرة تلبيةً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

تمكين المرأة الريفية

تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة الريفية وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها في مجالات متعددة، تشمل:

الثقافة السكانية: لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيره على التنمية المستدامة.

الوعي البيئي: لتحسين الممارسات الزراعية وحماية البيئة من التلوث.

زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها: لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الزراعية.

الأمن الغذائي: لنشر الوعي بأهمية التغذية السليمة وتوفير الغذاء الصحي للعائلة.

تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا ودعمها في تحقيق حياة كريمة.

تتكون المبادرة من 3 مراحل:

المرحلة الأولى: تركز على الثقافة السكانية، والأساسيات الصحية، والصحة الإنجابية، والتنشئة الاجتماعية، وتدعيم العلاقات الأسرية.

المرحلة الثانية: تركز على تحسين الوعي البيئي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها.

المرحلة الثالثة: تركز على تمكين المرأة الريفية من خلال تنمية مهاراتها في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بلغ عدد المستفيدات من المرحلة الأولى 400 سيدة وفتاة من المحافظات المستهدفة. تم تنفيذ هذه المرحلة من خلال فريق عمل مكون من خبراء في مجالات التنمية الريفية، والتغذية، والصحة، والاقتصاد، بالإضافة إلى الرائدات الريفيات ومسؤولي التنمية الريفية بمديريات الزراعة.

تُعدّ مبادرة "بنت الريف" خطوة رائدة في سبيل تمكين المرأة الريفية وتحقيق الأمن الغذائي. من خلال هذه المبادرة، ستتمكن المرأة الريفية من لعب دور فاعل في المجتمع وتحسين مستوى معيشة عائلتها.