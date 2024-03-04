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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مستشار وزير الزراعة: مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن زيارة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) لمصر تُعدّ من أهم الزيارات، مشيرًا إلى أن المنظمة تنظر لمصر باعتبارها دولة نموذجية في مجال الزراعة.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشار فهيم إلى أن مصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، بالرغم من الزيادة الهائلة في عدد السكان، مؤكدًا أن الدولة لم تتأثر بالأزمة العالمية في الغذاء.

وكشف فهيم عن نتائج إيجابية للمشاريع الزراعية في مصر، حيث تم زراعة مليوني فدان أنتجت أكثر من 30 مليون سلعة غذائية، بقيمة 30 مليار كجم من المحاصيل الاستراتيجية من خضروات وفاكهة، وتم ضخ جزء منها في الأسواق المحلية والتصدير، مع إضافة 2.5 مليون فدان أخرى لرقعة مصر الزراعية.

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 محطات تحلية المياه

وأكد فهيم على تميز مصر بوجود أكبر محطات تحلية المياه في العالم من موازنتها الخاصة، لضمان تأمين الغذاء المستقبلي، مشيرًا إلى عدم وجود مثل هذه المحطات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار فهيم إلى استنباط أصناف جديدة من القمح، بنحو 20 صنفًا، تصل إنتاجيتها إلى 3 أردب للفدان، ما يعني مضاعفة مساحة المحصول في القمح والذرة وباقي المنتجات.

واختتم فهيم تصريحاته بالتأكيد على حرص الدولة على توفير أسعار استرشادية مريحة لمزارعي القمح وباقي السلع الاستراتيجية، وذلك خلال العام الحالي.

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