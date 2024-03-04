الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا: روسيا سعت لاستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لتقليص الأنشطة الصناعية

وزارة الدفاع البريطانية
وزارة الدفاع البريطانية

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا شنت حملة من الطائرات بدون طيار الهجومية أحادية الاتجاه طوال شهر فبراير الماضي ضد البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة الكهربائية لتدهور الأنشطة الصناعية في أوكرانيا.

txt

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف زابوروجيا أكثر من 300 مرة خلال 24 ساعة‎

txt

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر مقاتلة من طراز "سو 34" و14 مسيرة روسية

وذكرت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي اليوم، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اشتبكت بشكل متكرر مع الطائرات بدون طيار لكن من المحتمل جدًا أن تكون الضربات الروسية قد ألحقت أضرارا بمحطات الطاقة والمحطات الفرعية الكهربائية الأوكرانية.

ولفتت إلى أن هذه الهجمات وقعت في جميع أنحاء أوكرانيا وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة الإقليمية بما في ذلك منطقتا دونيتسك ودنيبروبتروفسك غرب أوكرانيا.

ورجحت أن تكون الهجمات الروسية قد تم تنفيذها بواسطة مجموعة من الطائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ أرض-أرض ، والمدفعية الصاروخية التقليدية بدلا من أصول الطيران الروسية بعيدة المدى كما لوحظ في عامي 2022 و2023.

ومن جهتها .. توقعت المخابرات البريطانية أن تكون روسيا قد سعت إلى استهداف منشآت الطاقة الإقليمية ؛ لتدمير المنشآت الصناعية في أوكرانيا.

مواد متعلقة

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف زابوروجيا أكثر من 300 مرة خلال 24 ساعة‎

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر مقاتلة من طراز "سو 34" و14 مسيرة روسية

واشنطن تحسم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

زيلينسكي: مبادرة ماكرون لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطوة ملموسة
الجريدة الورقية