18 امسية ثقافية لاستقبال رمضان ، بمساجد الإسكندرية



اعلنت مديرية الاوقاف بالإسكندرية عن انعقاد الأسابيع الثقافية ، في (١٨) مسجد بمناطق ، ابيس و سموحة و برج العرب

وعلى رأسها مسجد فيصل بالمنتزه بحضور فضيلة الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة.

كشف البيان عن انعقاد عدد من الأمسيات الدينية بمختلف الإدارات الفرعية تحت عنوان(مما ينبغي أن نستقبل به شهر رمضان الكريم....التخلص من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها وإصلاح ذات البين) ، و الذي أوضح خلالها ما يجب علينا فعلة قبل دخول الشهر الفضيل.

فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلَّلْه منها، فإنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)

ونحن إذ نستقبل شهر رمضان الكريم ينبغي علينا أن نتخلص من الذنوب والمعاصي ونتوب إلى الله توبة نصوح ،

قبل أن ننغمس في نهر رمضان

قبل أن نغترف من فيض الرحمن

قبل أن نرتل القران

قبل أن نقف بين يدي الرحمن

لا بد من التخلية وهي: تخلية المحل - القلب - من الذنوب والمعاصي

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )

كما ينبغي علينا أن نصلح ذات بيننا يقول الله عزوجل {لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم (ألا أخبرُكُم بأفضَلَ مِن درجةِ الصَّلاةِ ، والصِّيامِ والصَّدقةِ ؟ قالوا : بلَى ، يا رسولَ اللَّهِ . قالَ : إصلاحُ ذاتِ البينِ قالَ : وفَسادُ ذاتِ البَينِ هيَ الحالقةُ)

