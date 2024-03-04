الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 33 فلسطينيًا في مداهمات واسعة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 33 مواطنًا فلسطينيًا، خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال 6 أشخاص من محافظة القدس، و12 على الأقل من الخليل، و7 من مخيم "الأمعري" جنوب رام الله، حيث سقط شهيد، واثنان من "قلقيلية"، وثلاثة من "طوباس"، وثلاثة من "بيت لحم" إلى الجنوب من مدينة القدس".

واعتقلت قوات الاحتلال عددا غير معروف من الأسرى المحررين من بلدة "دورا" جنوب الخليل.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت خلال اقتحام الاحتلال لمخيم "الأمعري" صباحا.

وفجرت قوات الاحتلال فجرا منزل شهيد في حي "المخفية" في محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في محيط المسجد ونشرت أجهزة تنصت وتصوير استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وفي رام الله، وعلى الطريق الرابط بينها وبين القدس، استشهد الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الأمعري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى (16 عاما) وهو ابن محافظة القدس ومن مخيم "قلنديا"، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الأمعري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباحا، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة الفتى أبو شلبك في الرقبة والصدر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء استشهاده.

وفي سياق متصل أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استـشـهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وللشهر الخامس عدوانه على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.