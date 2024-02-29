الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستبلغ 36.6% عام 2028

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن حصة دول مجموعة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سترتفع إلى 36.6 في المئة بحلول عام 2028، بينما ستنخفض حصة دول مجموعة السبع إلى 27.8 في المئة.

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وقال بوتين خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفدرالية: "حتى قبل 10 إلى 15 عامًا كان الوضع مختلفًا تمامًا، حيث أن التوجهات الدولية باتت موضوعية وبحلول عام 2028، سيتغير الوضع أكثر لصالح مجموعة "بريكس"، حيث ستبلغ حصتها 36.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أما بالنسبة لمجموعة السبع، فالتوقعات لعام 2028، أن تبلغ 27.8 في المئة"، مضيفًا بالقول إنه "لا مفر من هذا الواقع الموضوعي وسوف يكون الأمر كذلك، بغض النظر عما يحدث، بما في ذلك حتى في أوكرانيا".

وفقًا للعرض الذي قدمه الرئيس الروسي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" حسب القوة الشرائية، كان في عام 1992، عند مستوى 19.3 في المئة من المؤشر العالمي، بينما كان في دول مجموعة السبع عند مستوى 45.7 في المئة. وبحلول نهاية عام 2022، كان الفارق لصالح "بريكس"، بنسبة 34.4 في المئة مقابل 30.3 في المئة لدى مجموعة السبع.

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