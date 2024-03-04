الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الفلبين تحث جيرانها الإقليميين لدعم سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي

الفلبين
الفلبين

حث وزيرالخارجية الفلبيني إنريكي مانالو اليوم الإثنين جيران بلاده الإقليميين على الوقوف معًا بقوة أكبر لدعم سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي ، وذلك في منتدى حول التعاون البحري منعقد حاليًا على هامش قمة زعماء دول جنوب شرق آسيا في مدينة "ملبورن" الاسترالية.

txt

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

txt

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

وأشار مانالو بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى الحكم الصادر عام 2016 في لاهاي بهولندا والذي أبطل مطالبات بكين الإقليمية الشاسعة في بحر الصين الجنوبي وهو ما لم تقبل به الصين.

وأوضح مانالو أن الفلبين تابعت القضية لدعم حكم القانون وتعزيز التسوية السلمية لمثل هذه النزاعات.. مشددا على أن الإدارة المشتركة للبحار والمحيطات في المنطقة تتطلب الاتحاد من الجميع من أجل الحفاظ على القانون الدولي حتى يتم ضمان نتائج عادلة ومستدامة للجميع.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا والذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن..وقد وضعها ذلك على خلاف مع الفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي التي تطالب جميعها بالسيادة على جزر وشعاب مرجانية وموارد تحت سطح البحر في المنطقة.

مواد متعلقة

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين

عروض مساعدة ودعم من الفلبين وأمريكا وبريطانيا للشعب الياباني

الصين: لن نغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين

الفلبين تعلن تسجيل زيادة قدرها 381% في الإصابات بداء "الشيكونغونيا"

زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.9 درجات للمرة الثالثة
الجريدة الورقية