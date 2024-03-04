الفلبين تحث جيرانها الإقليميين لدعم سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي

حث وزيرالخارجية الفلبيني إنريكي مانالو اليوم الإثنين جيران بلاده الإقليميين على الوقوف معًا بقوة أكبر لدعم سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي ، وذلك في منتدى حول التعاون البحري منعقد حاليًا على هامش قمة زعماء دول جنوب شرق آسيا في مدينة "ملبورن" الاسترالية.

وأشار مانالو بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى الحكم الصادر عام 2016 في لاهاي بهولندا والذي أبطل مطالبات بكين الإقليمية الشاسعة في بحر الصين الجنوبي وهو ما لم تقبل به الصين.

وأوضح مانالو أن الفلبين تابعت القضية لدعم حكم القانون وتعزيز التسوية السلمية لمثل هذه النزاعات.. مشددا على أن الإدارة المشتركة للبحار والمحيطات في المنطقة تتطلب الاتحاد من الجميع من أجل الحفاظ على القانون الدولي حتى يتم ضمان نتائج عادلة ومستدامة للجميع.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا والذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم للشحن..وقد وضعها ذلك على خلاف مع الفلبين وفيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي التي تطالب جميعها بالسيادة على جزر وشعاب مرجانية وموارد تحت سطح البحر في المنطقة.