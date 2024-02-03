السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

فيضانات الفلبين
فيضانات الفلبين

 

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جنوبي الفلبين خلال الأسبوع الماضي إلى 14 قتيلا.

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وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم السبت، أن الأمطار هطلت على بعض المناطق في جزيرة "مينداناو" على نحو متقطع لأسابيع وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى أماكن إيواء.. مشيرة إلى أن 10 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة "دافاو دي أورو"، فيما لقي 4 الآخرون حتفهم في مقاطعة "دافاو ديل نورت".

 

وأضافت القناة أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت مقاطعة "أجوسان ديل سور" المجاورة غمرت القرى والمحاصيل.

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