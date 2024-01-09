الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

بوابة الوفد الإلكترونية

 وقع زلزالا بقوة 6,7 درجة فجر اليوم الثلاثاء، في المحيط الهادي قبالة سواحل الفلبين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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وكشفت الهيئة الأمريكية الي ان الزلزال لم يطلق تحذيراً من وقوع تسونامي، وفق النظام الأمريكي للتحذير من موجات المدّ البحري، وسط مخاوف من العواقب وحتى الان لم ترد أيّ تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عُمق 70 كلم وعلى بُعد نحو مئة كلم إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني عند طرف جزيرة مينداناو الجنوبية.

وتشهد الفلبين هزّات أرضية يومياً، خصوصاً أنّ الأرخبيل يقع على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وغالباً ما تكون الهزّات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكنّ البلاد تشهد زلازل قوية ومدمّرة أحياناً تقع دون سابق إنذار، لأسباب أبرزها عدم توافر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.

وفي الشهر الماضي قضى ثلاثة أشخاص نحبهم على الأقل في زلزال بقوة 7,6 درجة وقع قبالة سواحل مينداناو.

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