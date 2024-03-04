استشهاد طفل فلسطيني برفح بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استـشـهاد طفل في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوبي غزة بسبب سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي.

للشهر الخامس تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 71 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.