دبلوماسي سابق: عدوان إسرائيلي على غزة إعاده إحياء فكرة ضرورة حل الدولتين

أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة ولا حل لهذه الأزمات والحرب الدائرة إلا بإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين مطروح منذ فترة زمنية كبيرة، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي كان دائما يحبط أي محاولات تنفيذ حل الدولتين على الأرض.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

وتابع “هريدي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، :“ما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي إعاده احياء فكرة ضرورة حل الدولتين”.

وشدد على ضرورة الانتقال من عملية مطالبة حل الدولتين إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، موضحا أنه لتحقيق ذلك، يوجد شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن أول هذه الشروط تتمثل في توحيد القرار الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير قوة سياسية في إسرائيل كما كان الوضع عام 1993 عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتوقيع على اتفاقية “إعلان المبادئ”.

وعن مذكرة مصر أمام العدل الدولية، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف، وسيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وتابع "هريدي" خلال تصريحاته عبر فضائية " إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأصاف أن : "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" .

واصل هريدي أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.