الصحفيين تستضيف حسين هريدي فى لقاء مفتوح غدًا

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين غدا الثلاثاء فى الثانية ظهرا لقاء مفتوحا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدى.



صرح بذلك رئيس اللجنة ووكيل النقابة حسين الزناتى وأوضح ان الحوار سيكون حول الدور المصري في المنطقة ومستقبلها في ظل التداعيات الراهنة التى نتجت عن العدوان الإسرائيلي علي غزة والتطورات التي جرت علي الأرض إقليميا َودوليا بعد هذا العدوان.



وأشار الزناتى الي أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى والاعلامى حاتم أبوالنور سيكون بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبني النقابة.