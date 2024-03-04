تعرف على اماكن ومواعيد عروض الأفلام بمهرجان الاسماعيليه الدولي

تشهد اليوم الاثنين نهاية العروض لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية في دور العرض وقصر ثقافة الإسماعيلية.وتنطلق العروض في العاشرة من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءا وتتخلل العروض ندوات لمناقشة الافلام تفتح أبوابها مجانا للجمهور وتشهد حضور لصناع الافلام من المصريين و العرب والاجانب .



تبدأ العروض في الساعة 10:45 بعرض افلام "صورة جماعية" و"القرابة" و"أمنا حوا"

وفي الساعة 12:35 فيلم "احكي ياعصفور" و"ماستر كلاس ثيري جينسبرج"

وفي الساعة 2:30 فيلم "درب السموني" وماستر كلاس ستيفاني سافونا وفي الساعة 4:05 فيلم "حجر الايمان".

القاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية

تبدأ العروض في الساعة 11 صباحا بعرض افلام

"حمل. خروف وغربان" و"الوريثات" و"الموت خطير .قد يكون مؤذيا" و"نور من نور" و"المفتاح" و"الحوت تاليكوا رقصة الحزن" .

وفي الساعة 12:35 فيلم "تحت التشييد" .وفي الساعة 2:30 فيلم "الاله امراة"وفي الساعة3:05 افلام "اغتيال" و"ستاشر" و"عام مصير السلحفاة"

وفي الساعة 6 افلام "بدون اجازات شتوية" و"ساعة غداء" و"تامل في الغسق" وفي الساعة 7:35 فيلك "كازابلانكا"

سينما دينا

تبدأ العروض في الساعة 10 صباحا بفيلم "درب السموني" وفي الساعة 12:20 فيلم "كازابلانكا"

وفي الساعة 2:45 فيلم "العريشة" وفي الساعة 4:20 افلام "سوف يحتوينا القمر" و"ايوب" و"36 شارع الورود" و"جوع".وفي الساعة 6 فيلم "حنين النور" وفي الساعة 7:50 افلام "مافيش سبب" و"يليل" و"قاطعوا الصناديق" و"فقد" و "الزراعة الايكولوجية والنسوية في غينيا بيساو"

مكتبة مصر العامة

وتنطلق العروض في مكتبة مصر العامة الساعة 11 صباحا بعرض افلام "ان تكون طائرا او لاتكون" و"اليك يابلدي سلام" و"البريما اليسا كاريلو كابريرا" و"البلاد البنفسجية" و"مختار عاشق الازميل" و"الفنان الساخر" و"لعبة الموبايل"

وفي الساعة 4 افلام "هنا. في دمشق" و"مطاردة الشمس الشط" و"أمنا حواء" و"ايوب" و"المدرسة القديمة" وفي الساعة 6 فيلم "الابتلاء".

