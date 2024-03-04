مواعيد فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وهو بطبيعة الحال ما يشهد تغير في فتح وغلق المحال التجارية، حيث تغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان الساعة 2 صباحا.

مواعيد فتح وغلق المحلات في شهر رمضان

خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار الـ24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

- يتم غلق الورش الحرفية والمحلات بداخل الكتل السكنية الساعة 10 مساء.

-غلق المحلات والمولات التجارية والكافيهات والبازارت الساعة 2 صباحا.

- يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود من مواعيد غلق وفتح المحلات.

- يتم استثناء الصيدليات ومحلات البقالة والمخابز من مواعيد غلق المحلات.

عقوبة تشغيل المحل دون ترخيص

وفي سياق آخر حدد قانون المحال العامة، عقوبات على تشغيل المحل دون ترخيص ونص القانون على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.