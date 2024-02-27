ضبط 1600 عبوة مكرونة وأرز تمويني بأحد المحلات في الفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالأسواق والأنشطة التموينية بقرى ومراكز محافظة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

مدير تموين الفيوم يوجه بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومحلات الجزارة

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والجزارين، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية، عبارة عن 1200 كيس مكرونة وزن العبوة 400 جرام، وعدد 160 كيس أرز وزن العبوة كيلو واحد، مخصصين للصرف على البطاقات التموينية للمواطنين، وذلك بداخل أحد المعامل التابعة لمحل كشري، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر لبيع السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، قد نفذت العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالإضافة إلى مداهمة مخازن البصل والثوم والأرز بكافة المناطق.