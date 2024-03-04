أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3086 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2700 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2314 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21600 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2083 دولارًا.

وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3086 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 15430 جنيها