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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر المعدن الاصفر.

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شعبة الذهب تكشف موقف الأسعار خلال الفترة المقبلة (فيديو)

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أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3086 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2700 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2314 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21600 جنيهًا.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2083 دولارًا.
وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3086 جنيهًا.
ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 15430 جنيها 

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