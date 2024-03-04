الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

ما حكم منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

 أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يمنع زوجته من صلاة التراويح في المسجد؟. 

txt

علام: دار الإفتاء أصدرت مليون و600 ألف فتوى خلال العام

txt

حصاد دار الإفتاء المصرية 2023 في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "عليه ألا يمنعها وهذا لو هو شايف إنها لا تصاب بأى أذى أو إنه لا يحتاجها فى أى أمور البيت ونحو هذا"، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله". 

وأضاف: " عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما : ( أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي ، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل )".


 

مواد متعلقة

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا

أركان العمرة وواجباتها.. دار الإفتاء توضح

مفتى الجمهورية : دار الإفتاء تعاملت مع الخلاف الفقهي تعاملًا حضاريًّا
الجريدة الورقية