عاجل.. استقرار الأحوال الجوية حتى السبت المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بإنخفاض درجات الحرارة وهطول للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

الطقس السائد دافيء نهارًا



وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس السائد دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل.

شبورة مائية وأمطار



وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 22 والصغرى 12

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الاقصر العظمى 28 والصغرى 13

سوهاج العظمى 25 والصغرى 11

بني سويف العظمى 24 والصغرى 11

الفيوم العظمى 24 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 23 والصغرى 13