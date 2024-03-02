الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الصيف 2024

يبحث الكثيرون عن موعد بداية فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي حذرت منه هيئة الأرصاد بضرورة عدم تخفيف الملابس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف 2024 يبدأ بعد 3 أشهر.

وأوضحت غانم أن لكل فصل سمات معينة تختلف، وليس هناك أي ارتباط بين الفصول.

وتابعت "ينتهي فصل الشتاء في 20 مارس، ويبدأ فصل الربيع في 21 مارس 2024، ثم يحل بعد ذلك بـ 3 أشهر فصل الصيف، على أن يبدأ في 21 يونيو 2024، ويكون هذا التوقيت هو بداية رسمية لفصل الصيف".

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجة الحرارة غدا الاحد 3 مارس 2024 في جميع المحافظات المصرية علي النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى28 والصغرى14 درجة مئوية.