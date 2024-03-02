الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال يومين.. تحذيرات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد 3 - 3 - 2024، إذ يسود طقس غداً الاحد دافئ نهاراً على القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفئ علي السواحل الشمالية مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد في اول الليل شديد البرودة في اخر الليل و في الصباح الباكر علي أغلب الانحاء.

وحذرت الارصاد من شبورة مائية من الساعة الـ4 الي الساعة الـ9 صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري علي فترات متقطعة، وتنشط الريح علي مناطق من الوجة البحري وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

توقعات هيئة الارصاد الجوية لدرجة الحرارة غدا الاحد 3 مارس 2024 في جميع المحافظات المصرية علي النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى28 والصغرى14 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 4 مارس 2024

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى14 درجة مئوية.