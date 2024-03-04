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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك  في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

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أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك المصرية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:
سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري نحو 99.99 جنيه للشراء.
و100.43 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 99.10 جنيه للشراء.
و100.12 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.77 جنيه للشراء.
و100.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 100.24 جنيه للشراء.
و100.44 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 96.77 جنيه للشراء.
و100.44 جنيه للبيع.

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