أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:

سجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري نحو 99.99 جنيه للشراء.

و100.43 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 99.10 جنيه للشراء.

و100.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 99.77 جنيه للشراء.

و100.12 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي نحو 100.24 جنيه للشراء.

و100.44 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 96.77 جنيه للشراء.

و100.44 جنيه للبيع.