أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي.. استقر سعر بيع وشراء الدينار الكويتي منذ فترة في مقابل الجنيه المصري، بينما انخفض في السوق السوداء بشكل ملفت للنظر اليوم الخميس، ويتراوح سعر الدينار الرسمي في البنوك عند 95.51 جنيه إلى 100.26 جنيه، أما عند البيع يتراوح سعر الدينار 100.32 جنيه إلى 102.98 جنيه.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس

البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار في البنك المركزي نحو 100.65 جنيه عند البيع، 100.13 عند الشراء.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي بسعر البيع 100.08 جنيه للبيع، في حين سعر الشراء هو 97.73 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سجل الدينار في البنك الأهلي سعر بيعي قيمته 100.32 جنيه، بينما سعر الشراء يبلغ 99.33 جنيه.

بنك القاهرة

وصل سعر الدينار في بنك القاهرة عند البيع إلى مبلغ 100.65 جنيه، بينما وصل السعر عند الشراء إلى 100.02 جنيه.

بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعره اليوم في بنك أجريكول إلى سعر بيع بنحو 102.98 جنيه، بينما الشراء فقد وصل إلى 95.51 جنيه.

البنك التجاري الدولي

كما سجل البنك التجاري السعر البيعي بقيمة 100.65 جنيه، كما أن السعر الشرائي فقد سجل 97.30 جنيه.





