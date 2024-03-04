اتحاد الكرة: محمد صلاح لم ولن يدعي الإصابة مع منتخب مصر

علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، مع الجهاز الفني للفراعنة بشأن استدعائه لتمثيل المنتخب.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وصول خطاب رسمي من قبل نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن إعفاء محمد صلاح، نجم فريق الريدز من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، خلال المعسكر المقبل في شهر مارس الجاري، استعداداً للبطولة الودية التي سيخوضها الفراعنة في الإمارات.

تصريحات الكومي بشأن أزمة محمد صلاح

وقال إيهاب الكومي في تصريحات ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "محمد صلاح؟ في الأجندة الدولية يكون لك توقيت محدد لاستدعاء اللاعبين المحترفين ولو تجاوزت هذا التوقيت لم يكن لديك حق في استدعاء أي محترف والنادي الخاص باللاعب لا يفرط فيه".

وتابع: "نادي ليفربول قال إنه يتمنى من اتحاد الكرة والجهاز الفني أن يواصل صلاح البرنامج التأهيلي الخاص به، ونحن متفهمين ذلك لأن سلامة محمد صلاح وأي لاعب في منتخب مصر هي الأهم بالنسبة لنا، وبالتالي صلاح لابد أن يُعالج بشكل صحيح، حتى يتعافى بشكل كامل".

واختتم: "إذا خاض محمد صلاح مباريات مع ليفربول؟ لا يجب أن نفترض سوء النية، الأندية في أوروبا محترفة، يستحيل أن يكون اللاعب سليم ويعلنوا العكس، صلاح أكثر اللاعبين حرصا على التواجد في معسكر منتخب مصر، ولم ولن يدعي الإصابة أبدا.. لذلك نتعامل بحسن نية مع ليفربول".