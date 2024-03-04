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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا سيكا يوجه رسالة لحسام حسن بشأن صلاح والنني

رضا سيكا
رضا سيكا

وجه رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق رسالة إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لإنهاء حديث الجماهير حول الأزمة مع محمد صلاح.

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وقال رضا سيكا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة المحور": "حسام حسن كان لابد وأن يقوم باجتماع مع محمد صلاح لإنهاء الأزمة التي يتحدث عنها الجمهور".

وتابع: "هذا هو المكان السليم والتوقيت السليم لوجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وكان لابد من غلق صفحة الحديث عن صلاح بأن يتم التواصل مع صلاح وأن يذهب إلى ليفربول لزيارته".

وأكمل: "ولابد أيضًا من الحديث مع محمد النني، فهو يتعرض لأكبر ظلم في ظل تواجده في أحد أكبر الأندية الإنجليزية، وأرتيتا دائمًا ما يشيد به".

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