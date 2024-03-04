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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: عدم انضمام النني لمنتخب مصر أمر طبيعي وهذه نصيحتي له

النني
النني

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رأيه بعدم انضمام محمد النني نجم الأرسنال لمعسكر منتخب مصر استعدادًا للبطولة الودية في الإمارات.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور": "شرط أساسي لانضمام أي لاعب لمنتخب مصر المشاركة بصفة مستمرة مع فريقه، واستبعاد النني بقوانين المنتخبات الوطنية طبيعي رغم تقديري الكبير له".

وأكمل: "لكي تنضم لمنتخب مصر لابد وأن تكون لاعبًا يشارك بشكل مستمر مع ناديه، حتى لو تكن تشارك في جميع دقائق المباريات، والمنتخب الوطني له قوانين وقواعد".

وتابع: "مع احترامي الكبير لمحمد صلاح يجب أن يتم استدعائه للمنتخب حتى لو كان لا يشارك بشكل مستمر لانه يمتاز بمستوى مختلف ويمكن الاستفادة منه بشكل كبير".
وأردف: "يحسب لمحمد النني أنه ظهر بشكل جيد مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته بصفة مستمرة مع أرسنال".

ووجه ميدو رسالة لـ محمد النني قائلًا: "بمستواك الحالي يمكنك اللعب في العديد من الفرق الأوروبية، ولك أسلوب رائع يعتمد على الذكاء".

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