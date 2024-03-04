عمرو دياب في أبو ظبي وحماقي في واشنطن.. 24 ساعة غنائية ضخمة

في ليالي غنائية شتوية عربيًا وعالميًا التقى كلًا من الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي جمهورهما في ليلة غنائية، أمس الأحد، جمعتهما بين العاصمة الأمريكية وانطن والعاصمة الإماراتية أبو ظبي

عمرو دياب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي

أحيا عمرو دياب حفله الغنائي الضخم على مسرح الاتحاد أرينا بجزيرة أيلاند التي شهدت حضور كامل العدد تغنى فيها عمرو بعدد مميز من ألبومه الجديد “مكانك"، ومن بينهم “الكلام ليك، معرفش حد بالإسم ده، ماتتعوضش، سلامك وصلّي”.

حماقي في العاصمة الأمريكية واشنطن

أما محمد حماقي فقد كان على موعد مع جمهوره عالميًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، في حفل مكتمل العدد وذات تفاعل مبهر مع كامل أغانيه التي قدمها وعلى رأسها" نفسي أبقى جنبه، م البداية، أحلى حاجة فيكي، مابلاش، ياستار، لمون نعناع".

يختتم حماقي فعاليات جولته الأمريكية في ولاية ميشيجان الأمريكية والتي انطلقت خلال نهاية فبراير الماضي بداية من كندا ولوس أنجلوس مرورًا بواشنطن ونيويرك، وشهدت بأكملها حضور جماهيري ضخم ملأ أرجاء المسرح .

كان قد أحيى حماقي حديثأ حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، والتي شهدت حضور كامل العدد وتجهيزات استثنائية ضمت عدد من الصور لحماقي في مختلف مراحله الغنائية.

تضمنت تلك التحضيرات صور متنوعة لحماقي من حفلاته وألبوماته بأحجام كبيرة داخل الممرات المؤدية للحفل، مع استعدادت خاصة غلفت برمز القلب تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

أحدث أغاني حماقي

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.