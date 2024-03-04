ميدو يشيد بتعامل اتحاد الكرة مع خطاب ليفربول بشأن محمد صلاح

أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو بتعامل اتحاد الكرة المصري مع خطاب نادي ليفربول الإنجليزي بإعفاء محمد صلاح من الانضمام لمعسكر مارس القادم.

إقرأ أيضًا..

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع على قناة المحور": " محمد صلاح كان لديه علم بإرسال ليفربول لجواب إعفاوه من معسكر الفراعنة، والجواب مرسل بموافقة صلاح".

واستعرض ميدو تقرير من صحيفة ليفربول إيكو والذي يشير إلى أن محمد صلاح سيكون متواجدًا في لقاء مانشستر القادم".

وتابع: "لم أتمكن من تفسير خطاب ليفربول.. ولكن لدي سؤال احتاج لإجابته.. هل من الممكن أن يكون صلاح وصل لتلك الحالة بسبب الضغوطات الماضية؟

وأكمل: "محمد صلاح ذكي ويعمل مع مجموعة من الأذكياء، ولو شارك مع ليفربول في المباراة القادمة يبقى "مستبيع".

وأتم: "أشيد بموقف اتحاد الكرة المصري في التعامل مع خطاب ليفربول".