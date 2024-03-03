الأحد 03 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم تشيلسي السابق: "محمد صلاح أسطورة ووجهة مشرف لمصر في الخارج"

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد فلوران مالودا، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق  أن الدولي المصري محمد صلاح يعد أسطورة، بعد الأرقام القياسية والإنجازات التي حققها مع ليفربول خلال المواسم السابقة.

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وأشار الدولي الفرنسي السابق إلى أن محمد صلاح أصبح وجهة مشرفة لمصر في الخارج، حيث أبدى إعجابه الكبير بالتطور الذي حدث له.
وأشار: "محمد صلاح لاعب أسطوري وقدوة للعديد من اللاعبين، ووصل لقمة تألقه مع ليفربول".
وتابع: "صلاح يعد وجهة مُشرفة لمصر في الخارج، أنا بالتأكيد مُعجب به، وكنت أتمنى أن يُحقق نجاحًا أكبر مع منتخب بلده".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح لم يحسم موقفه من التجديد لليفربول، حيث أكدت تقارير صحفية إنجليزية أنه سيرحل للدوري السعودي مع نهاية الموسم الجاري.

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