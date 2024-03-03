الإثنين 04 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري السلة

مباراة الأهلي وهليوبوليس
مباراة الأهلي وهليوبوليس

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 83-79، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد على صالة هليوبوليس بالشروق، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

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انتهت الفترة الأولى بالتعادل بين الفريقين 23-23، وتقدم هليوبوليس في الفترة الثانية بنتيجة 40-35.

وقام أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل العودة للمباراة، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 61-55.

وتفوق لاعبو الأهلي في الفترة الرابعة، لتنتهي بنتيجة 83-79، ويواصل الفريق انتصاراته في البطولة.

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