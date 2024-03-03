الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 83-79، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد على صالة هليوبوليس بالشروق، ضمن منافسات دوري السوبر للمحترفين.

انتهت الفترة الأولى بالتعادل بين الفريقين 23-23، وتقدم هليوبوليس في الفترة الثانية بنتيجة 40-35.

وقام أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل العودة للمباراة، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 61-55.

وتفوق لاعبو الأهلي في الفترة الرابعة، لتنتهي بنتيجة 83-79، ويواصل الفريق انتصاراته في البطولة.