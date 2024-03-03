احذر هذة العادات كي لا تصيب بالسرطان

كشف الدكتور رسلان باسانوف أخصائي الأورام، العادات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية والمقلية، والاستهلاك العالي للحوم الحمراء، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء والقولون والمعدة وغيرها من الأعضاء.

ـ نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي أيضا إلى نقص الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

ـ نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي وسرطانات أخرى.

ـ التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أجهزة التسمير الاصطناعية يمكن أن يسبب سرطان الجلد.

ـ قلة النوم، والإجهاد المزمن، والتعرض للتأثيرات البيئية الضارة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن أجل الوقاية من السرطان، يوصى باتباع نمط حياة صحي والامتناع عن العادات السيئة والخضوع لفحوصات طبية بصورة دورية".