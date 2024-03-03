كيف تفقد الوزن دون بذل الكثير من الجهد؟

شاركت أخصائية الغدد الصماء أولغا بافلوفا التوصيات التي ستساعدك على إنقاص الوزن الزائد دون اتباع نظام غذائي صارم وقيود صارمة.

يظهر الوزن الزائد في الغالب بسبب العادات الغذائية السيئة ونمط الحياة غير الصحي بشكل عام، من خلال مراجعة عاداتك، يمكنك حل مشكلة الوزن لديك تلقائيًا.

وتقول الطبيبة: "عند فقدان الوزن، نعطي الأفضلية لشيء واحد: إما السلطة والحساء، أو الثاني والسلطة".

حاول دائمًا أن يكون لديك سلطة خضار على الطاولة، ومحتواه من السعرات الحرارية ضئيل للغاية، بالإضافة إلى أنه يوفر كمية جيدة من الألياف.

نقوم بإزالة الوجبات الخفيفة

كل وجبة لا تحتوي على سعرات حرارية إضافية فحسب، بل تحتوي أيضًا على ارتفاع في الأنسولين كلما قمنا "بإجهاد" الأنسولين في كثير من الأحيان، كلما زاد احتمال تطور مقاومة الأنسولين (حساسية الخلايا للأنسولين)، ومن ثم فإن الشعور المستمر بالجوع وزيادة الوزن أمر لا مفر منه.

شرب كمية كافية من الماء

ليس الشاي والعصير، ولكن الماء النقي. تحتوي جميع المشروبات الأخرى على كمية كبيرة من السكر، ونتيجة لاستهلاكها، فإنك لا تلاحظ حتى كيفية تجاوز السعرات الحرارية اليومية.

زيادة الحمل

إذا لم يكن لديك الوقت للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فاذهب للمشي كثيرًا يعد التنظيف العام للمنزل تمرينًا رائعًا للقلب وتخطي المصعد على الاطلاق وفي غضون أسبوعين سوف تفاجأ بالنتائج الأولى.