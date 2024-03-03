الزنجبيل يقلل مستويات السكر بنسبة 35٪

قد يكون الزنجبيل أحد المنتجات بأسعار معقولة لتحسين مستويات السكر في الدم، استهلاكه يمكن أن يقلل مستويات السكر بنسبة تصل إلى 35٪.

قد يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم علامة على الإصابة بمرض السكري أو مرض السكري من النوع الثاني، وفي الوقت نفسه، تشير العديد من الدراسات إلى فوائد الزنجبيل في السيطرة على مستويات السكر في الدم، ووفقا للمجلة الأوروبية لعلم الأدوية، خلص الباحثون الذين جربوا استخدام مستخلص الزنجبيل إلى أنه قد يكون فعالا في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، ونتيجة لذلك، خفض مستويات السكر في الدم.

فوائد مستخلصات الزنجبيل

كتبت المجلة: «أدى العلاج بمستخلصات الزنجبيل إلى انخفاض مثير للإعجاب بنسبة ٣٥ في المئة في مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة بنسبة ١٠ في المئة في مستويات الانسولين في البلازما».

وفي المقابل، أظهرت بلانتا ميديكا أن الزنجبيل قد يحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

واكتشف علماء في جامعة سيدني (أستراليا) أن الزنجبيل، وهو أحد مكونات الجذر الحار، يعمل على تحسين امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات دون استخدام الأنسولين، وبالتالي، قد يساعد في التحكم في مستويات السكر المرتفعة في الدم.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الزنجبيل يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)، وتتحلل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ببطء ولا تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، ويقول العلماء إن مثل هذه الأطعمة تشكل جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.