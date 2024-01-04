شاي الزنجبيل يساعد على إنقاص الوزن

وجد من جامعة كولومبيا في نيويورك أن الأطعمة الحارة تساعدك بشكل فعال على إنقاص الوزن وإيقاف الرغبة الشديدة في تناول "الوجبات الخفيفة" ذات السعرات الحرارية العالية.

في سياق التجربة التي نظمها العلماء، اتضح أنه لتحقيق تأثير فقدان الوزن، يكفي إدخال منتجين صحيين في نظامك الغذائي وهما الزنجبيل والفلفل، حيث تناول المشاركون في الاختبار التطوعي وجميعهم لديهم زيادة كبيرة في وزن الجسم وأطباقًا غنية بالفلفل الحار وشربوا أيضًا شاي الزنجبيل.

وفقا للخبراء العلميين، تحتوي هذه المنتجات على العديد من المكونات النشطة بيولوجيا - كبخاخات وإمبيرنجول، واستهلاكها يزيد من درجة حرارة الجسم، ونتيجة لذلك، يزيد من تدفق الدم والتعرق النشط، وتظهر هذه الاستجابات للحرارة كآليات وقائية لتبريد الجسم، وهذه العمليات هي التي تنشط عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى حرق المزيد من الأنسجة الدهنية.

الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الحارة قللوا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة والدهنية والحلوة، وأولئك الذين شربوا شاي الزنجبيل شعروا بالشبع بشكل أسرع، واستهلكوا سعرات حرارية أقل.

ودعونا نتذكر في نفس الوقت أنه يمنع استخدام الزنجبيل في حالة التهاب المعدة والقرحة وحصوات المرارة بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تناول الزنجبيل مع الأسبرين فهذا المنتج يقلل من تخثر الدم.