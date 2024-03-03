جوارديولا : لا أهتم بما يهدره هالاند من أهداف

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق السماوي مساء الاحد على مانشيستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ديربي مدينة مانشيستر في الدوري الانجليزي الممتاز .

و كان مانشيستر سيتي قد نجح في قلب الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني امام مانشيستر يونايتد بعدما تقدم مانشيستر يونايتد بهدف ماركوس راشفورد في الشوط الاول عاد السيتي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني عن طريق فيل فودين ( هدفين ) و ايرلينج هالاند ليعود السيتي إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر .

وقال بيب جوارديولا عقب المباراة : قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الثاني وكان لنا رد فعل ممتاز بعد انتهاء الشوط الاول متأخرين بهدف لكن نجح الفريق في العودة ونتيجة كبيرة على فريق كبير مثل مانشيستر يونايتد .

وأضاف الأسباني جوارديولا: لدينا في الفترة القادمة مهمة صعبة من خلال الحفاظ على المنافسة في الدوري الانجليزي والمضي قدما في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوربا ولا شك أن المهمة ستكون صعبة للغاية .

وعن إهدار النرويجي ايرلينج هالاند لأهداف سهلة خلال المباراة قال جوارديولا : ليس لدي أي قلق بشأن إهدار هالاند لأهداف. هو هداف كبير وقدير و اذا كان اهدر فرصا خلال مباراة او أخرى فهو سينجح في العودة من جديد للتهديف وهو ما حدث ويحدث وسيحدث . كل ما علينا هو الهدوء و النظر بتفاؤل للمستقبل .