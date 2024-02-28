نابولى يكتسح ساسولو بسداسية بالدورى الايطالى

تمكن فريق نابولي من تحقيق فوزا كبيرا علي نظيره فريق ساسولو بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإيطالي

وشهدت مباراة نابولي التي أقيمت علي ملعب مابي، أول ظهور لـ المدرب الجديد لنابولي فرانشيسكو كالزونا الذى تم تعيينه خلفا للمُقال والتر ماتزارى.

انتهي الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثية مقابل هدف احرز أهداف نابولي امير رحماني في الدقيقة 29 واوسيمين هدفين في الدقيقتين 31 و41 ، بينما احرز هدف ساسولو اللاعب راسيتش في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من فريق نابولي اسفر عن هدفين في بداية الشوط عن طريق المتألق اوسيمين الذي احرز الهدف الرابع لفريقه والثالث له " هاتريك " في الدقيقة 47 ، وبعده يضيف كفاراتسليخيا الهدف الخامس لنابولي في الدقيقة 51 ليعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الخامس له والسادس لفريقه في الدقيقة 75 من عمر المباراة.