الفنانة ندى منسى تبهر الرئيس السيسي بصوتها العذب

فى احتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة يوم الاربعاء الماضى واصلت الفنانة ندى منسى تألقها فى الغناء بأغنية "ألف شكر" لتبهر جميع الحضور وعلى رأسهم الرئيس السيسي الذى أشاد بموهبتها وصوتها العذب كانت ندى تحلم دائماً بالغناء امام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن حقق الله حلمها عام 2018 بالغناء امامه في ندوة تحرير سيناء.

ومن وقتها أصبحت ندى عنصرا أساسيا ونجمة احتفاليات قادرون باختلاف .



واعربت ندى عن سعادتها بالاشتراك فى الحفل الخاص بذوي الهمم في احتفاليه قادرون باختلاف للعام الخامس على التوالي مؤكدة ان الرئيس السيسي يقدم له دعما معنويا عظيماً ويحرص دائماً على تكريمهم .



وقد بدأت ندى ابنة الدكتور شريف منسى أستاذ طب العيون مشوارها الفني منذ الطفولة بتشجيع من جدتها لوالدتها من خلال تقليد كبار المطربين والمطربات ، قبل أن تتعلم الغناء والعزف على الأورج في الأوبرا خلف الموسيقار سليم سحاب.

وأثبتت الفنانة الشابة ندى المنسى خلال هذا المشوار أن فقدان البصر ليس عائقا أمام تحقيق حلمها، فقد حولت حبها للغناء والموسيقى من هواية إلى طريق نجاح.

تتلمذت ندى على يد الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كلية التربية الموسيقيّة و عمرها ٧ سنوات في الغناء و العزف على الاورج.

حصلت على المركز الاول في مسابقة الاذاعة "حقق حلمك" وشاركت في كثير من الحفلات و منها حفلات وزارة التربية و التعليم و تم تكريمها من جميع وزراء التربية و التعليم خلال السنوات الدراسية.

كما شاركت في احتفالية لوزارة الري ثم شاركت في افتتاح متحف النيل باسوان و قدم لها الدكتور حسام مغازي وزير الرى درع النيل.

قدمت العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية على المسرح الكبير و الصغير مع المايسترو سليم سحاب والدكتور عاطف عبد الحميد.

وكان من بين المحطات الهامة فى مشوار ندى الفنى مشاركتها بأغنية مع الفنان الكبير محمد صبحي في برنامجه "مفيش مشكلة خالص".

ومشاركتها مع الفنان هشام جمال في فريق و"ندرز باند" من ذوي الهمم،فى العديد من البرامج و المناسبات و منها افتتاحية مباراة مصر و الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 والتي كانت بمشاركة النجم محمد صلاح و النني و مصطفى محمد.

كما شاركت مع أختها التوأم في اعداد و تقديم فقرة باسم" مع ندى و نادين" لابراز ذوي الهمم المتميزين و ذلك من خلال برنامج "بنكمل الصورة" على القناة الثانية .

وكما تفوقت ندى وشقيقتها نادين فى مجال الفن فقد تفوقتا أيضا فى الدراسة وحصلتا على المركز الاول في جميع سنوات الدراسة، في الشهادتين الابتدائية و الاعدادية، و حصلتا على المركز الاول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 100٪ و حصلتا على منحة دراسية من الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بكلية اللغة و الاعلام بالقرية الذكية.

وتخرجتا من الأكاديمية بالمراكز الاولى و اصبحتا معيدتين بالكلية و تقومان بدراسة الماجستير الان.