يد الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي مع المقاولون العرب بنتيجة 29/29 في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية وذلك ضمن مباريات الدورة المجمعة للبقاء بالدوري الممتاز “أ”.

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بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من ..

منذر محمد،أحمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ، محمد ريشه، محمد عرفه ،أحمد عيسوى،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد،أحمد شهده، أحمد أشرف،تيتو، عمر طلال.

يقود الفريق جهاز فنى يضم:

نسيم فايد.. المدير الفنى

وليد صابر … مدرب عام

محمود صالح ..مدير إداري

عمر ياقوت.. علاج طبيعي

إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين