الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

يد الإسماعيلي والمقاولون
يد الإسماعيلي والمقاولون العرب

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي مع المقاولون العرب بنتيجة 29/29 في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية وذلك ضمن مباريات الدورة المجمعة للبقاء بالدوري الممتاز “أ”.

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بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من ..

منذر محمد،أحمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ، محمد ريشه، محمد عرفه ،أحمد عيسوى،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد،أحمد شهده، أحمد أشرف،تيتو، عمر طلال.

يقود الفريق جهاز فنى يضم:
نسيم فايد.. المدير الفنى
وليد صابر … مدرب عام
محمود صالح ..مدير إداري
عمر ياقوت.. علاج طبيعي
إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين

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