بلدية المحلة: الفوز على الاسماعيلي جاء في التوقيت المناسب وعبد الرؤوف لن يرحل

أعرب مصطفى الشامي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره الاسماعيلي مساء اليوم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الفوز على الاسماعيلي جاء في التوقيت المناسب بعد تعرضنا للخسارة في ثلاثة مباريات متتالية أمام النادي المصري وسيراميكا كليوباترا ثم الأهلي في المباراة الماضية، واستحقينا الفوز في مباراة اليوم.

وأضاف: الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف لم يكن مرتبطًا بالفوز على الاسماعيلي، فالجهاز مستمر في قيادة الفريق ولدينا ثقة كاملة في جميع العناصر.