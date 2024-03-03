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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلدية المحلة: الفوز على الاسماعيلي جاء في التوقيت المناسب وعبد الرؤوف لن يرحل

مصطفى الشامي رئيس
مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة

أعرب مصطفى الشامي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره الاسماعيلي مساء اليوم بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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بلدية المحلة يهزم الاسماعيلي بهدف في الدوري المصري

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تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الإسماعيلي

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": الفوز على الاسماعيلي جاء في التوقيت المناسب بعد تعرضنا للخسارة في ثلاثة مباريات متتالية أمام النادي المصري وسيراميكا كليوباترا ثم الأهلي في المباراة الماضية، واستحقينا الفوز  في مباراة اليوم.

وأضاف: الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف لم يكن مرتبطًا بالفوز على الاسماعيلي، فالجهاز مستمر في قيادة الفريق ولدينا ثقة كاملة في جميع العناصر.

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