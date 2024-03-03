جمهور الإسماعيلي يطالب بمحاسبة إيهاب جلال بعد وصفهم بالقبيضة

شن جمهور النادي الإسماعيلي هجوم قوي على إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول بالنادي ، بعد إشارة المدرب الجماهير في المدرجات وقام بوصفهم بالقبيضيه عقب هزيمة الدراويش مساءأمس السبت الماضي من بلدية المحلة بهدف دون رد ببطولة الدوري الممتاز.

وكان إيهاب جلال توجه إلى مدرجات الجماهير وقام بوصفهم بالقبيضة عقب اعتراضهم على قرارات المدير الفني وعلى رأسها استبعاد عبدالرحمن مجدي ومحمد حسن وحمدي النقاز من قائمة الفريق أمام المحلة .

وطالب جماهير النادي مجلس الإدارة بمحاسبة ايهاب جلال بسبب إهانة الجماهير عقب اللقاء واتخاذ قرار فوري ضد المدرب .

ومن جانبه ، يعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع إيهاب جلال خلال الساعات القادمة لمعرفة سبب الهزيمة من بلدية المحلة على ارضية ملعب اسماعيلية على الرغم من توفير كافة الدعم للمدرب ، وايضا من أجل معرفة سبب إشارته للجماهير .

ومن جانبه ، كشف حمد إبراهيم المدرب العام للفريق أن إشارات إيهاب جلال المدير الفني، للجمهور بعد مباراة بلدية المحلة "نرفزة ملعب" فقط، وتم حل الأمر عقب المباراة مباشرة .

وأضاف حمد إبراهيم، : ما حدث عقب المباراة هو شادة ملعب فقط لا غير، هناك بعض المشجعين اعترضوا على مشاركة بعض اللاعبين، وقام إيهاب جلال بالرد عليهم".

وأضاف: "لكنهم جائوا إلى مكتب إيهاب جلال بعدها مباشرة واعتذروا له وكل شيء انتهى، كانت مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، وكنا نحتاج الـ3 نقاط، لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وواصل: "هناك مجموعة من اللاعبين ستكون نواة لنادي الإسماعيلي، يعتمد عليهم أفضل من اللاعبين الذي يتم التعاقد معهم وهم لا يستحقوا".

وأوضح: "عبد الرحمن مجدي، غاب عن مباراة بلدية المحلة بسبب الإصابة في العضلة الضامة، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين لديهم إصابات مختلفة".

وأتم: "مع عودة اللاعبين المصابين سيكون هناك فرق في أداء الإسماعيلي، خاصة وأن المجموعة الحالية يقدمون مستوى مميز".