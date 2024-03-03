تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

فيما أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيًا.

ووفقًا لما ورد عن معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر رمضان 2024 فلكيًا يولد يوم الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 8 أيام، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا.

وبذلك يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، فيما قالت دار الإفتاء، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية: نستطلع هلال شهر رمضان 2024، الأحد القادم.

ماذا تقول عند رؤية هلال رمضان

والوارد عند رؤية أي هلال من الأهلة هو ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.

وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد - ثلاثا - أمنت بالذي خلقك ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا. والحديث ضعف بعض أهل العلم سنده.