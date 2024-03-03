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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024 .. البوستر الرسمي لمسلسل بـ 100 راجل

مسلسل بـ 100 راجل
مسلسل بـ 100 راجل

طرحت الشركة المنتجة، البوستر الرسمي لمسلسل بـ 100 راجل، بطولة سمية الخشاب، محمود عبدالمغني، والمقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 .

 

مسلسل بـ 100 راجل تدور أحداثه في إطار الـ 30 حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب كل من: الفنان محمود عبد المغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، إبراهيم السمان، إيمان يوسف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

 مسلسل بـ 100 راجل

قصة مسلسل بـ 100 راجل

وتدور أحداث مسلسل بـ 100 راجل، في إطار اجتماعي درامي، وتظهر من خلاله سمية الخشاب، بدور فتاة شعبية تدعى غالية، واضطرتها الظروف الصعبة، إلى العمل كسواقة ميكروباص، وتتابع الأحداث بمرور أزمات كثيرة تواجهها، في حياتها، خلال أحداث العمل.

 

قنوات عرض مسلسل بـ 100 راجل

وكانت سمية الخشاب، نشرت بوستر المسلسل عبر حسابها على موقع التدوينات الأشهر عالميًا "إكس"، معلقة: "استنوا غالية أبو الدهب في رمضان في مسلسل ب 100 راجل علي قناة النهار والقاهرة والناس وصدي البلد ومنصة جوي وادعو لي بالتوفيق ".

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